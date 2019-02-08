داعش ينتهي على الأرض وملاحق في ما تبقّى له

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

بعد أن انحسر نفوذ داعش في الأراضي الّتي كان يحتلها عقب الضربات المتلاحقة التي تلقاها منذ عام 2015 إلى 2019، بات التنظيم لا يحتل إلاّ ما بين 1% و 2% من مناطقه السّابقة، نستعرض لكم مراحل انحسار المناطق التي كان يحتلها داعش في هذا التقرير الذي كنت قد سجلته سابقا.

بدءا من عام 2014، انتشر تنظيم داعش بشكل ملحوظ في العراق ، كما احتل التنظيم عدة محافظات سورية كالرقة وإدلب ودير الزور وحلب بعد الحرب في سوريا.

وما بين شهر اب أغسطس من عام 2014 وشهر نيسان أبريل من عام 2015، خسر تنظيم داعش ما بين 25في المئة إلى 30 في المئة من الأراضي التي احتلها في العراق .

في عام 2015، تقلصت مساحة المناطق التي احتلها داعش من نحو 90 ألف كيلومتر مربع إلى 78 ألف كيلومتر مربع ، أي ما نسبته 14 في المئة من الأراضي التي كان يحتلـُها .

وفي الشهور التسعة الأولى من عام 2016، خسر التنظيم مزيدا من الأراضي، وبلغت ما نسبته 16 في المئة من الأراضي التي بقيت تحت احتلاله،.... وحتى الثالث من أكتوبر عام 2016، بات التنظيم يحتل حوالي 65 ألف كيلومتر مربع في كل من سوريا والعراق.

في عام 2017 طـُرد التنظيم من أكثر من 96 في المئة من الأراضي الشاسعة التي كان يحتلـُها في سوريا والعراق في عام 2014.

في عام 2018 انحسر التنظيم في مناطق محدودة متمثلة ً بقرىْ الشعفة والسوسة وأبو الحسن ومدينة هجين والتي كانت تعد آخر معاقله شرقي نهر الفرات.

ثم تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير بلدة هجين التي كانت آخرَ معاقل التنظيم في دير الزور ، أي أن مساحة المناطق التي كان يحتلـُها داعش تقلصت من نحو 88 ألف كيلومتر مربع إلى أقل من نحو 52 كيلومترا مربعا.

أخبار الآن حصلت وقتها على لقطات حصرية لمدينة هجين التابعة لمحافظة دير الزور بعد تحريرها من احتلال تنظيم داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية .

وبعد طرد تنظيم داعش من بلدة هجين وريفِها ، سارع مئات من المدنيين في العودة الى منازلهم ومحاولة ترميم ماهُدم منها.

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