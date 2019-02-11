لوليسغارد يقترح نشر قوات دولية في الحديدة

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (واس)

اقترح رئيس لجنة المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، نشر قوات دولية لإدارة المناطق المعزولة في الحديدة التي ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية.

وقال لوليسغارد في لقاءه في عدن مع رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن عبدالله النخعي، إن المقترح هو لتنفيذ اتفاق استوكهولم وآلية لإعادة، الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وشدد رئيس هيئة الأركان اليمني من جانبه على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة، تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية، وتحقيق الأمن تنفيذاً لاتفاق السويد بكافة بنوده دون تباطؤ أو تلكؤ من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد الفريق النخعي استعداد القوات التابعة للحكومة الشرعية الانتشار الآمن، وفق ما نصت عليه بنود اتفاق السويد، مشيراً بالمقابل إلى تعنت الانقلابيين، ومماطلتهم وإخلالهم بأي عهد أو اتفاق، من خلال مسيرتهم وتجاربهم السابقة.



وطالب رئيس هيئة الأركان اليمني، بتحديد الأولويات وانجاح المهام وفقًا لخطواتها ولآليتها الزمنية.. محذرًا من تعثر أو فشل اتفاق السويد، وقال إن ذلك سيُفشل العملية برمتها داعياً إلى سرعة العمل على فتح الطرق والممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وفي اللقاء استعرض الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار برئاسة اللواء صغير بن عزيز نتائج اللقاءات السابقة والإشكالات والمعوقات التي واجهت خطوات تنفيذ اتفاق السويد من جانب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



اقرا: مقترح أممي جديد حول الحديدة