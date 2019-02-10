مقترح أممي جديد حول الحديدة

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

قدم رئيسة رئيس لجنة المراقبين الأممين، مايكل لوليسغارد، خطة ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية. الخطة عرضت على رئيس أركان الجيش اليمني وستديرها قوات دولية.



وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن الجيش ملتزم بقرار الهدنة بمحافظة الحديدة، وقال إن الخطة ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية، وسيتم وضعها بين الطرفين وتديرها قوات دولية.

وتمنى أن تحظى بتوافق من قبل الطرفين -الجيش اليمني وميليشيات الحوثي-، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

بدوره، أكد رئيس أركان الجيش اليمني حرص الحكومة على السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، وضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين، وتحقيق الأمن تنفيذاً لاتفاق السويد بكافة بنوده دون تباطؤ أو تلكؤ من قبل ميليشيا الحوثي.

وشدد على تحديد الأولويات وإنجاح المهام وفقاً لخطواتها ولآليتها الزمنية باعتبار أن تعثر أو فشل اتفاق السويد يعد فشلاً للعملية برمتها، داعياً في الوقت ذاته إلى سرعة العمل على فتح الطرق والممرات الآمنة بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

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