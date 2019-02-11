تدشين محمية طبيعية للحفاظ على سلالة النمر العربي في السعودية

أخبار الآن| الرياض - السعودية - (واس)

افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الأحد، محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا شمال غرب المملكة للحفاظ على سلالة النمر العربي التي تواجه خطر الانقراض.

وفي بيان رسمي، قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن ما يبحث عنه هو أن تكون هذه المحمية "منطقة مناسبة لإطلاق وإعادة توطين النمر العربي في المستقبل".

ووفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فإن النمر العربي مهدد بخطر "الانقراض" كما بعض الفصائل الأخرى مثل الوشق الأيبيري.

ويعد النمر العربي أصغر أنواع النمور حجماً، واختفى بالفعل من بعض دول الخليج العربي والشرق الأوسط مثل الأردن التي كان الصيد فيها أحد أكبر التهديدات التي تواجه الحيوان.

وأقرت السعودية معاقبة صائدي النمر العربي في السعودية بالحبس شهراً، وغرامة بـ 13 ألف دولار

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