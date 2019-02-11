إطلاق اسم الطفل إيلان كردي على سفينة إنقاذ ألمانية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعيدت تسمية سفينة إنقاذ ألمانية تنشط في البحر المتوسط الأحد على اسم الطفل السوري إيلان كردي الذي عثر عليه ميتا على شاطئ تركي، ما جعله رمزا مأسويا لأزمة المهاجرين التي ضربت أوروبا العام 2015.

وشارك عبد الله كردي، والد الطفل إيلان، وشقيقته تيما كردي في حفل إعادة تسمية السفينة في بالما دي مايوركا في إسبانيا، والذي نظمته منظمة "سي اي" الألمانية غير الحكومية التي تسيّر السفينة.

وكان يطلق على السفينة قبل ذلك اسم "البروفسور البيرخت بينك".

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