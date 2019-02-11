من هو السوري محمد الشويكي الذي فرضت عليه العقوبات الأمريكية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شحيحة هي المعلومات حول محمد عامر الشويكي السوري الذي فرضت عليه الخزانة الأمريكية عقوبات مؤخرا بعد تأكد الوزارة قيام ايران بتحويلات مالية ضخمة لصالح تلك الشركة في روسيا من خلال البنك المركزي الإيراني.

محمد عامر الشويكي هو صلة الوصل مع “حزب الله” اللبناني، من خلال وساطته مع البنك المركزي الإيراني، لإيصال مئات ملايين الدولارات إلى مسؤول في الحزب، يدعى (محمد قصير) أدرج هو الآخر على لائحة العقوبات الأميركية.

الشويكي أسس شركة تكرير عام 2011، في ريف دمشق، تعمل في النفايات النفطية. وهو على الرغم من إدراجه وشركته في لائحة العقوبات الأميركية، إلا أن المعلومات عنه شحيحة، وهو اسم غامض لم يبرز على وسائل الإعلام، العربية أو الأجنبية طيلة السنوات الماضية خاصة أن نظام الأسد وإيران، قد خضعا لعقوبات اقتصادية موسعة، مؤسسات وأشخاصاً، ولم يكن الشويكي واحداً منهم.

ولوحظ نشاط تجاري مكثف لمحمد عامر الشويكي، في الآونة الأخيرة. فقد أسس في شهر أيلول/سبتمبر من العام الجاري، شركة (بلانتماتيك) وتعمل في استيراد وتصدير كافة المواد، ومقرها ريف دمشق أيضاً.

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