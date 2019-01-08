العاصفة "نورما" تضرب بلاد الشام وتكسوها بالأبيض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (عبدالكريم جلمود)

تأثرت بلاد الشام بالمنخفض الجوي المسمى "نورما" المتوقع أن يمتد حتى يوم الأربعاء المقبل حاملاً معه خيرات السماء من أمطار غزيرة وثلوج، مصحوبة برياح شديدة السرعة وموجة من البرد القارس، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى الصفر، مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.

من الأراضي الفلسطينية والأردن وصولاً إلى سوريا ولبنان، أطلقت الجهات المختصة تحذيرات من عاصفة ثلجية بدأت تحرّكها اعتباراً من الأحد، وذلك إثر منخفض جوي قطبي.

ففي لبنان الذي أطلق على المنخفض اسم نورما، استمرت العاصفة الرعدية الماطرة والمثلجة على مختلف المناطق الساحلية والوسطية والجبلية، مع تساقط الثلوج بغزارة طيلة الساعات الماضية، كما يعمل الدفاع المدني على إنقاذ مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل مركباتهم على إحدى الطرق الجبلية.



وخلال الساعات الماضية، إشتد تأثير العاصفة "نورما" وشلّت سرعة الرياح وغزارة الأمطار وتساقط الثلوج مختلف المناطق، حيث لبست الجبال ثوبها الأبيض بدءاً من ارتفاع ألف متر، ما أدى إلى قطع طرقات، فيما تحوّلت طرقات المناطق الساحلية إلى مستنقعات وأدّت الرياح الشديدة إلى اقتلاع أشجار وسقوط أعمدة وأضرار كبيرة في المزروعات.



وفي سوريا، طرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي القطبي.



كما طرأ انخفاض على درجات الحرارة في الأردن، حيث من المتوقع أن تسود أجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً بوجه عام مع وجود فرصة في شمال المملكة لسقوط زخات خفيفة من المطر.



الأراضي الفلسطينية بدورها تأثرت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ومغبراً خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية.

ويُتوقع أن تستمر العاصفة القطبية "نورما" حتى يوم الأربعاء، إذ أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس سيتحسن تدريجياً بعد ظهر الأربعاء، على أن يتحول إلى غائم جزئياً.

من العاصمة اللبنانية بيروت عبر الهاتف المهندس عبدالرحمن زواوي .. رئيس دائرة التقديرات بمطار رفيق الحريري الدولي

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