عاصفة ثلجية تضرب بلاد الشام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( غرفة الأخبار)

توقعات مراكز مختصة، أن تضرب عاصفة ثلجية دول بلاد الشام، اليوم الأحد.



ورجحت التوقعات، أن يتحول المنخفض الجوي القادم باتجه بلدان شرق حوض البحر المتوسط إلى عاصفة ثلجية خلال الأيام القادمة.

تتأهب دول بلاد الشام لاستقبال عاصفة ثلجية يرجح خبراء أن تضرب تلك البلدان، اليوم الأحد.

وستتسبب العاصفة التي اطلقت عليها المراكز المختصة في لبنان، اسم نورما، بحدوث عواصف ثلجية وهطول غزير للأمطار في المناطق المرتفعة مع تدني في درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في لبنان، تساقط الثلوج على ارتفاع ألف ومئتي متر، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة خاصة في المرتفعات والمناطق الداخلية.

وأكدت الهيئة أن المنخفض الجوي سيؤثر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، قبل أن يشتد تدريجيا ليتحول في ليل الاثنين إلى عاصفة تستمر خلال الأيام اللاحقة.

وفي سوريا، توقعت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، انخفاضا ملموسا على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو واحد إلى ثلاث درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي المنشأ يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وبالانتقال إلى الأردن، توقعت دائرة الأرصاد الجوية، هبوب رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة تؤدي إلى تدن ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل تلك الرياح في المناطق الصحراوية وأجزاء من المناطق الوسطى.

ونوه مختصون إلى إمكانية هطول أمطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية.

وفي فلسطين، توقعت دائرة الارصاد الجوية ان تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ومغبرا خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، من احتمال تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

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