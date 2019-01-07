ترامب: الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتم بطريقة حذرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اليوم، أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيكون بطريقة حذرة. وفي تغريدة على تويتر أكد ترامب، مغادرة القوات الأمريكية لسوريا ولكن بحذر كما شدد على مواصلة قتال تنظيم داعش في الوقت ذاته.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال أمس، الأحد، إن قوات بلاده ستنسحب من سوريا، لافتا إلى أنه لم يقل إطلاقا إن ذلك سيتم على وجه السرعة. كان الرئيس الأمريكي قد قال أمس، الأحد، إن قوات بلاده ستنسحب من سوريا، لافتا إلى أنه لم يقل إطلاقا إن ذلك سيتم على وجه السرعة.

وقال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض: "سوف ننسحب من سوريا لكننا لن ننسحب من محاربة داعش والإرهاب"، مشددا على عزم بلاده عدم التوقف عن مجابهة تنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" مطلع الشهر الجاري أن ترامب وافق على تمديد فترة انسحاب الجيش الأمريكي من سوريا إلى 4 أشهر، بعد أن أعلن سابقاً أن الإطار الزمني المتوقع لسحب القوات يتراوح بين 60 و100 يوم.

وكشفت الصحيفة أن ترامب ناقش المسألة في أثناء زيارته الأخيرة إلى العراق، وتحدث بشكل سري مع الجنرال بول لاكاميرا، قائد العملية العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي. وأعلن البيت الأبيض بدء عملية سحب القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، للانتقال إلى المرحلة التالية في الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكان ترامب أكد في تغريدة على "تويتر" أن "الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا"، مضيفاً أن ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات هناك. وينتشر نحو ألفي جندي أمريكي في شمال سوريا، معظمهم من القوات الخاصة، بهدف محاربة تنظيم داعش وتدريب قوات محلية في المناطق التي تمت استعادتها من الإرهابيين.

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