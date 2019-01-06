مصر.. مقتل ضابط وإصابة شرطي بانفجار أمام كنيسة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي ضابط مصرعه وأصيب شرطي في انفجار عبوة ناسفة أمام كنيسة بمدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف مصدر أمني أنه تم العثور على 3 عبوات ناسفة داخل حقيبة بجوار كنيسة في مدينة نصر، وخلال قيام ضباط المفرقعات بالتعامل معها وتفكيكها انفجرت إحداها ما أدى لمقتل ضابط شرطة وإصابة أمين شرطة.

وأضاف أن قوات الأمن تواصل تمشيط المنطقة للبحث عن عبوات أخرى، مشيرا إلى أنه يجري حالياً تفكيك العبوات الأخرى.



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