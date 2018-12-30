كشف أثري جديد يعود إلى العصر الروماني في مصر

أخبار الآن | القاهرة - مصر (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الآثار المصرية، الكشف عن مجموعة من التوابيت الفخارية ذات اللون الأحمر والأسطوانية الشكل تعود إلى العصر الروماني.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن البعثة الأثرية التابعة لها، اكتشفت هذه التحف التاريخية خلال البحث بموقع تل الدير بمدينة دمياط، شمالي مصر.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن بعض التوابيت المكتشفة عليها صور لمعالم وجه واضحة من الأنف والفم، والبعض الآخر نقشت عليه خطوط غائرة وبعض الأشكال الهندسية.



وبحسب وزيري، فإن التوابيت المكتشفة تحتوي على بقايا لبعض الآثار التي تميزت بوجود الكارتوناج، وهي عبارة عن طبقة الجص الأبيض كان يتم وضعها على بعض اجزاء من جسد المتوفي بعد لفه بالكتان.

ومن جانبها، قالت رئيسة الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، نادية خضر، إن البعثة عثرت أيضا على العديد من بقايا الأواني الفخارية والتمائم، التي يبلغ عددها أكثر من 700 تميمة متنوعة الاشكال والخامات، بعضها على هيئة إيزيس وحورس وتاورت، وتميمة القلب.

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