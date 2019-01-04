مقتل قيادي تنظيم القاعدة جمال البدوي بغارة أمريكية في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قـُتل 7 من مسلحي تنظيم القاعدة ، خلال عملية دهم نفذتها قوات النخبة الشبوانية على فلول ٍ للتنظيم في مديرية مرخة في محافظة شبوة اليمنية ، كما تعرضت محافظة البيضاء اليمنية إلى قصف جوي أدى إلى قتل قادة بارزين في التنظيم

تصدرت محافظة البيضاء جنوبي اليمن عناوين الأخبار بعدما أعلن مسؤول حكومي عن مقتل القيادي في تنظيم القاعدة جمال البدوي بغارة أميركية على أحد معاقل التنظيم في المحافظة.

جمال البدوي القيادي في التنظيم قتل في غارة أميركية لطائرة بلا طيار، وهو يعد أحد المشاركين في الهجوم على المدمرة الأميركية "يو أس أس كول" في ساحل عدن عام 2000.

البدوي كان قد أُدين بضلوعه في واقعة تفجير المدمرة الأميركية قبالة ميناء عدن في الـ12 من تشرين الأول من العام 2000 باستخدام قارب مطاطي مفخخ أسفر عن مقتل 17 جنديا أميركيا من قوات المارينز وجرح 33 آخرين.

وكان شهر نوفمبر الماضي قد شهد حدثا هاما بعدما أُعلن عن مقتل 6 عناصر من تنظيم القاعدة، من بينهم قياديان في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء، بعد أن شنت طائرة أميركية من دون طيار غارة جوية على مواقع التنظيم المتطرف.

هذا وألقت قوات النخبة الحضرمية القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة في أواخر نوفمبر الماضي، ضمن عملية بدعم من التحالف العربي في مديرية يبعث غرب المكلا بمحافظة حضرموت.

من جهة ثانية اعتبر وزير الإعلام معمر الإرياني إن الضغوط على الحكومة اليمنية والتحالف لوقف العمليات العسكرية لن ينهي المأساة الإنسانية في اليمن بشكل جذري، مؤكدا أن الأوضاع تلك أتت كنتيجة حتمية للممارسات التدميرية التي أنتجتها الميليشيات الحوثية.

اقرا ايضا

الصحافة في اليمن .. حالات قتل وانتهاكات بالجملة