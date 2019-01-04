قتل 7 من مسلحي القاعدة في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قتل 7 من مسلحي القاعدة، خلال عملية دهم نفذتها قوات النخبة الشبوانية على معاقل للتنظيم في مديرية مرخة بمحافظة شبوة اليمنية.

ويتزامن ذلك، بعد نجاح الجيش اليمني، في تحرير مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة خاضها الجيش مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري يمني، إن "لواء المهام الخاصة، ولواء ٦٣ مشاة، ولواء الحزم، واللواء التاسع، باغتوا الميليشيات وقاموا بتحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها، في محافظة صعدة، خلف حصن باقم، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأوضح المصدر العسكري أن المواقع شملت "قرى محديده وقرى آل زماح ومثلث باقم".

وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الانقلاب المدعومة من إيران، تكبدت خلال المعارك الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.

إقرا أيضاً:

الحوثيون يحفرون أنفاقاً في صنعاء

غريفيثس إلى صنعاء لإجراء جولة محادثات جديدة