غريفيثس إلى صنعاء لإجراء جولة محادثات جديدة



أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



يجري مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، جولة محادثات جديدة مع الحوثيين والحكومة اليمنية في الأيام المقبلة.

ويتوقع أن يغادر مارتن غريفيثس إلى صنعاء السبت، لإجراء محادثات مع قادة الحوثيين، ومع رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كما أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق.

فيما يتوجه بعدها إلى الرياض للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه ميليشيات الحوثي بخرق وقف إطلاق النار في الحديدة،

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