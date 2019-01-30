مصرع 12 شخصا في سيول بالسعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



لقي 12 شخصا حتفهم في سيول في شمال وغرب السعودية، تسبّبت بها أمطار غزيرة تساقطت على المملكة بين الاحد الماضي والاربعاء، حسبما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني.

وأوضحت في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، ان عشرة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك في شمال غرب السعودية، بينما توفي شخص في المدينة المنورة في غرب المملكة، وشخص آخر عند الحدود الشمالية.

وتابعت "جميع حالات الوفاة ناتجة بسبب اجتراف السيول".

وقالت المديرية ان أجهزة الدفاع المدني أنقذت بين الاحد والاربعاء 271 شخصا بينهم 21 في منطقة مكة المكرمة، و52 في المدينة المنورة، و140 في تبوك، و26 في الحدود الشمالية قرب الاردن.

وكانت السعودية شهدت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي سقوط أمطار غزيرة أيضا، إلى جانب دول اخرى في المنطقة بينها الاردن حيث لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم بسبب السيول، والكويت حيث لقي شخص واحد حتفه.



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