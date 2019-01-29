السعودية تدعم "أمن واستقرار" السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)



أكّدت السعودية في بيان رسمي الثلاثاء دعمها لسلطات السودان، مؤكدة رفضها المس بـ"أمن واستقرار" هذا البلد.

وشدد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز على "تضامن المملكة مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة"، مضيفا ان "أمن السودان أمن للمملكة واستقرارها استقرار لها".

وانتشرت التظاهرات في السودان وتحوّلت تجمّعاتٍ في جميع أنحاء البلاد ضدّ حكم الرئيس عمر البشير الذي تولّى السلطة في 1989.

وبحسب حصيلة رسمية، قتل 30 شخصا في هذه التظاهرات

والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة ضد مليشيات الإنقلاب الحوثية في اليمن.

وكان وفد سعودي زار الخرطوم الاسبوع الماضي لبحث تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودعم السودان في أزمته، بعد يوم من زيارة البشير إلى قطر، خصم السعودية في الخليج.

بور-شي/مع/نور



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