السودان تحذر من محاولة "استنساخ الربيع العربي"

أخبار الآن | دبي -الإمارت العربية المتحدة -(وكالات)



أطلع الرئيس السوداني عمر البشير نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على تطورات الأوضاع في السودان، مشيرا إلى أن جهات تحاول "استنساخ الربيع العربي" في السودان.

وفي مؤتمر صحفي مع السيسي عبر البشير رضاه عن مستوى العلاقات مع مصر في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية.

وشدد على أهمية التعاون الثنائي الأمني بين القاهرة والخرطوم، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر إزاء القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال البشيرإن هناك منظمات سالبة تعمل حاليا على زعزعة الأمن في المنطقة.

إذ تشهد بلاده منذ أكثر من شهر احتجاجات وصدامات بين الأمن ومتظاهرين أسفرت عن سقوط ضحايا.

تنفيذ هذه الاتفاقيات".

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