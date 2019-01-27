البشير يلتقي السيسي في القاهرة

أخبار الآن | الخرطوم – السودان (سونا)

يبدأ الرئيسُ السوداني عمر البشير اليومَ الأحد زيارةَ عملٍ إلى القاهرة تستغرقُ يوماً واحداً يجري خلالَها مباحثاتٍ مع نظيرهِ المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت وكالةُ السودان للأنباء (سونا)، إن المباحثاتِ ستجري حول العلاقاتِ الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت: "ستتطرق المباحثات بين الرئيسين إلى مسار تنفيذ الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية التي عقدت في الخرطوم في أكتوبر الماضي، وتتعلق بالتعاون في الطاقة والربط الكهربائي والنقل البري والجوي والبحري ومشروعات الأمن الغذائي والبنى التحتية الاستثمار".

أكد السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، أن البشير سيرافقه وفد يضم وزير رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأوضح الدبلوماسي أن القمة بين الرئيسين، "تأتي في إطار الحراك السوداني العربي حاليا، وخصوصية العلاقات السودانية المصرية، حيث ستتناول الاجتماعات الموقف المتعزز للعلاقات بين البلدين، والإنجازات التي تحققت منذ انعقاد اللجنة الرئاسية العليا بالخرطوم مؤخراً".

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