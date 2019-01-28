قتل عشرات الحوثيين في صعدة بينهم قيادي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قتل قيادي ميداني بارز في ميليشيات الحوثي و20 آخرون في معارك دارت في مثلث باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد، وفق ما أعلن الجيش اليمني.

وشنت وحدات من الجيش الوطني هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات ، ما أسفر عن مقتل القيادي الحوثي المدعو محمد المتوكل ، قبل أن يفر العشرات من الحوثيين إلى شرق مركز مديرية باقم.

كما أسفرت العملية العسكرية عن قطع خطوط الإمداد للحوثيين واستعادة أسلحة متنوعة .

ويضيق الخناق على الميليشيات في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة مع التقدم الميداني المستمر للجيش اليمني، بدعم من تحالف دعم الشرعية، ضمن عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم "قطع رأس الأفعى"، في إشارة إلى زعيم الانقلابيين، عبدالملك الحوثي.

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