اليمن تطالب بإدانة أممية واضحة للحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



أعربت الحكومة اليمنية، عن أسفها لبيان منسقة الشؤون الانسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي،

مشيرة إلى أنه لم يدن بوضوح مليشيات الحوثي الانقلابية في استهدافها لمخيم النازحين بمديرية حرض بمحافظة حجة

ودعت اللجنة العليا للإغاثة، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن إلى تسمية الأمور بمسمياتها وتحميل الانقلابين المسؤولة الكاملة والواضحة على المجازر والجرائم كافة

وأشارت إلى أن "استهداف المليشيا الانقلابية لمخيمات النزوح والمراكز الإنسانية ليس بجديد، إذ سبق وأن استهدفت مخيم بني جابر للنازحين الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة مرتين، وأسفر ذلك عن مقتل امرأتين وإصابة أكثر من 15 آخرين، إضافة إلى الاستهداف الممنهج والمستمر للنازحين في محافظات الحديدة وتعز وحجة".

وحذرت اللجنة من أن "الصمت تجاه مثل هذه الجرائم البشعة، يشجع الانقلابيين على ممارسة مزيد من الجرائم"، مطالبة بضرورة التدخل الفوري والسريع وممارسة كافة الضغوطات الكفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم والمجازر المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

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