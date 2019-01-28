التحالف: الحوثيون يعطلون استقبال السفن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية و11 تصريحاً جوياً وبرياً، و100 تصريح لحماية القوافل.

واتهم التحالف، ميليشيات الحوثي برفض استقبال السفن في ميناء الصليف منذ أسبوعين، إضافة إلى قيامها بالتأثير على الأحوال المعيشية والصحية للشعب اليمني بمنعها تفريغ السفن لحمولتها.

وأشار تحالف دعم الشرعية، إلى أن السفن المتجهة لميناء الحديدة، تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية، لافتاً إلى أنّ 6 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 37 يوماً وإجمالي التصاريح التي أصدرها، بلغت 117 خلال 3 أيام.

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