السعودية تطلق برنامجا لتطوير الصناعة الوطنية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (واس)

اعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، عن إطلاق برنامج لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة 2030، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقال الفالح إن البرنامج سيكون له تأثير كبير من الناحية الاقتصادية وسيحقق نمواً غير مسبوق وتكامل بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، المتمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد السبت لتسليط الضوء على تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأكد الفالح أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لديه أكثر من 330 مبادرة ، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال وهذه الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيراً إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات.

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