اكسبو الشارقة يُكمل استعداداته لاستضافة معرض التعليم الدولي

دبي - الإمارات العربية المتحدة -(متابعات)

أعلن مركز اكسبو الشارقة عن اكتمال استعداداته لاستضافة "معرض التعليم الدولي 2019"، الذي تقام فعاليات دورته الـ15 خلال الفترة 30 يناير الجاري ولغاية 1 فبراير المقبل، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم.

وتشارك في هذا الحدث الرائد والمتخصص في التعليم العالي والداراسات العليا والتدريب، أكثر من 100 مؤسسة تعليمية محلية وإقليمية ودولية.

ويستعرض المشاركون في الحدث الذي يُقام على مدى 3 أيام، ويستقطب عارضين من دول عدة أبرزها الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وماليزيا والهند ومصر وهنغاريا ولبنان وباكستان، أحدث البرامج ومجموعة كبيرة من خيارات التعلم من الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري من مختلف دول العالم.

وقال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، لقد أصبح المعرض الدولي للتعليم أحد أهم الأحداث التي تخدم قطاع التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مع تنامي أهمية التعليم العالي كمحرك رئيسي للقدرة التنافسية للدول عموماً، وللاقتصاد القائم على المعرف على وجه التحديد، في ضوء التطورات فائقة السرعة التي تشهدها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والثورة الصناعية الرابعة التي طالت مختلف مجالات الحياة.

وأضاف المدفع سيكون المعرض أفضل منصة للمؤسسات التعليمية من جميع أنحاء المنطقة والعالم، للتعرف على المواهب والطاقات البشرية الراغبة في متابعة الدراسات العليا في مجموعة متنوعة من التخصصات في أهم المؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم، بما فيها دولة الإمارات التي تتمتع بقطاع تعليمي يعد الأسرع نمواً على صعيد الشرق الأوسط حيث تحتضن أكبر عدد من المدارس الدولية على أرضها.

ويتضمن المعرض 5 ورش عمل، الأولى بعنوان "كيف تحدد مستقبلك" وتقام بالتعاون مع إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني في وزارة التربية والتعليم، والورشة الثانية بعنوان "التمريض فخر وإبداع" وتقام بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والثالثة بعنوان "مُعلّم المستقبل" بالتعاون مع إدارة التدريب في وزارة التربية والتعليم، والرابعة بعنوان "برنامج رعاية الطلبة المواطنين طب وعلوم" بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وتقام هذه الورش الأربع في اليوم من المعرض بين الساعة 9 صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً. أما الورشة الأخيرة، فتقام في اليوم الثاني من المعرض بعنوان "أكاديمية أدنوك الفنية".

ويتيح المعرض الدولي الخامس عشر فرصة مواتية لاختيار برامج التعليم العالي والحصول على المنح الدراسية، والتعرف على متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية. ويجتذب المعرض سنوياً عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يوفر هذا الحدث مجموعة من المقررات الجامعية والدراسات العليا والمهنية في تخصصات مختلفة بدءاً من الطب والهندسة والإدارة وصولاً إلى أحدث البرامج الدراسية التي تلائم هذا العصر.

ويستقبل المعرض زواره من الطلاب والأهل والمهتمين بقطاع التعليم والتدريب وعامة الجمهور، يومي الأربعاء والخميس 30 و31 يناير على فترتين، الأولى من 9 صباحاً ولغاية 2 بعد الظهر، والثانية من 5 مساء ولغاية 9 ليلاً. ويوم الجمعة 1 فبراير خلال الفترة 3-9 مساء. وخصّص المركز الفترة الأول من اليوم الأول للذكور فقط، والفترة الأولى من اليوم الثاني للإناث حصراً.

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