محكمة تكساس تتهم امريكي بالتعاون مع داعش

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وجهت محكمة في تكساس تهمة التعاون مع منظمة إرهابية إلى أمريكي يبلغ من العمر 34 عاما، أوقف في سوريا حيث كان قد انضم إلى داعش.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن قوات سوريا الديموقراطية أوقفت في سوريا وارِنْ كريستوفر كلارك من بلدة شوغار لاند بالقرب من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسليمه هذا الأسبوع إلى القوات الأميركية المنتشرة في سوريا وأعيد الخميس إلى هيوستن قبل أن يمثل أمام قضاء هذه المدينة. وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما.

ونقل البيان المدعي راين باتريك قوله إن "ذراع القضاء الأميركي طويلة".

من جهته، صرح أحد ممثلي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بيري تيرنر أن الشرطة الفدرالية الأمريكية "ستواصل البحث بفاعلية عن الأفراد الذين يحاولون الانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش أو تقديم مساعدة إنسانية لمنظمات إرهابية أخرى".

وفي مقابلة أجرية مع الشاب الأمريكي قبل نقله إلى الولايات المتحدة، قال إنه توجه إلى سوريا في 2015 لإعطاء دروس في اللغة الانكليزية لمقاتلي داعش، ولم يقاتل يوما.

وأوضح الشاب الأمريكي الذي يسمي نفسه أبو محمد الأمريكي "أردت الذهاب لأرى ما هو هذا التنظيم فعليا وماذا يفعلون".

واعتقلت قوات سوريا الديموقراطية مئات المقاتلين الأجانب الذين جاؤوا من جميع أنحاء العالم للقتال في صفوف داعش. وما زال يتوجب تسوية أوضاعهم قبل رحيل الجنود الأمريكيين البالغ عددهم حوالى ألفي.

عسكري في شمال سوريا، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

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