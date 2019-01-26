الأكراد يصدون هجوماً لـ داعش شرق الفرات

أخبار الآن | دير الزور سوريا (أ ف ب)

أخفق تنظيم داعش في شن هجوم معاكس على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية"، في آخر جيب تابع له شرق الفرات.



"المرصد السوري لحقوق الإنسان" قال إن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل التحالف الدولي قضت على 34 مسلحاً من "داعش" على الأقل وأسرت 21 آخرين جراء تصديها للهجوم الذي شنه المتطرفون الرافضون للاستسلام في منطقة الباغوز بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، في محاولة منهم لتحقيق تقدم واستعادة السيطرة عليها.

من جانبها، خسرت "قوات سورية الديمقراطية"، حسب معطيات "المرصد"، 16 من مقاتليها على الأقل، كما أصيب ما لا يقل من 30 آخرين.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن عدد مسلحي داعش الذين تمت تصفيتهم منذ إطلاق "قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف حملة عسكرية في 10 سبتمبر الماضي من أجل تطهير آخر منطقة متبقية في قبضة التنظيم شرق سوريا ارتفع بذلك إلى 1213 مسلحا.ً

هذا وأعلن القائد العام لقوات سورية الديمقراطية مظلوم كوباني، أن الوجود العسكري لـ "الخلافة" التي أعلنها داعش عام 2014 سينتهي خلال شهر.

وقال كوباني: "أظن أننا خلال الشهر المقبل سنعلن بشكل رسمي انتهاء الوجود العسكري على الأرض للخلافة المزعومة.. عملية قواتنا ضد تنظيم داعش في جيبه الأخير وصلت إلى نهايتها.. لكننا نحتاج إلى شهر للقضاء على فلوله".

وأوضح كوباني أنه سيتخلل مهلة الشهر "الوصول إلى الحدود العراقية وتطهيرها وتطهير المنطقة من الألغام وملاحقة الخلايا المختبئة فيها".

وحذر قائد "قوات سورية الديمقراطية" من أن خطر داعش كتنظيم إرهابي سيستمر لفترة أطول، موضحاً أنه بعد طرد مسلحي التنظيم في أكتوبر 2017 من مدينة الرقة، "عاصمة الخلافة"، وضع داعش استراتيجية جديدة تتمثل في التحول "من الولاية العسكرية إلى الولاية الأمنية"، مما يتضمن "تنظيم الخلايا النائمة في كل مكان وتجنيد الناس مجدداً بشكل خفي وتنفيذ عمليات انتحارية وتفجيرات واغتيالات بحق المقاتلين والمدنيين على حد سواء".

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