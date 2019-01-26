استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال في السعودية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكّد وزير الطاقة والصناعة والثورة المعدنية السعودي، خالد الفالح، السبت، أنّ برنامج التنمية الصناعية يهدف لجذب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون ريال.

وأعلن الفالح عن إطلاق برنامج تطوير برنامج الصناعة والخدمات اللوجستية من بين 13 برنامجاً ضمن رؤية السعودية 2030.

وأوضح الفالح، أنّ برنامج تطوير برنامج الصناعة والخدمات اللوجستية، سيؤثر على عدة قطاعات منها الصناعة والتعدين والطاقة، لافتاً إلى أنّه سيشهد نقلة في القطاعات الاقتصادية في المملكة، إذ سيعمل كل قطاع بشكل مستقل، وستعمل رؤية المملكة 2030 على الانتقال إلى اقتصاد لا يعتمد على النفط.

وشدّد وزير الطاقة والصناعة، على أن الابتكار والبحث العلمي، ستكون عناصر أساسية لاقتصاد المملكة، مشيراً إلى أنه يطمح من وراء البرنامج للانتقال للاعتماد على القطاع الخاص.

وكشف الفالح أن هنالك أكثر من 330 مبادرة تعمل تحت مظلة البرنامج، وأكثر من 34 جهة تعمل من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية.

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