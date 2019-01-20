تصريحات للجامعة العربية عن عودة سوريا إليها

أخبار الآن | بيروت - لبنان (صحف)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الموقف العربي تجاه عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية "لم ينضج بعد" بسبب عدم التوافق بين الدول الأعضاء، مضيفا أن الجامعة العربية لا تتخذ مواقفها إلا من خلال النقاشات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في أعقاب جلسة الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية، والتي تعقد في بيروت اليوم.

وقال ابو الغيط: إن جامعة الدول العربية "مُحصلة لكل الرؤى العربية" وإذا اختلفت الدول العربية فيما بينها حول قضية ما، فإن هذا الأمر يسمى "عدم التوافق". وقد دعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب تمهيدا للقمة، إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال باسيل في كلمته: "سوريا هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها. سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا".

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