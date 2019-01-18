عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

ارتفاع عدد القتلى في مظاهرات السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

ارتفع عدد قتلى المظاهرات في السودان إلى 3 أشخاص، في ظل تجدد المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم.

يتزامن ذلك مع دعوات سودانية متعددة للتظاهر تحت شعار "موكب التنحي"، لمطالبة الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي من منصبه.

وواجه السودان دعوات من دول غربية في مجلس الأمن الدولي، الخميس، لاحترام حقوق المتظاهرين والتحقيق في العنف الذي أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.

ويلتقي المجلس لبحث الوضع في إقليم دارفور المضطرب، إلا أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول أثارت مخاوف جدية بشأن العنف ضد المتظاهرين.

من جهته، أكد السفير السوداني، عمر دهب فضل محمد، للمجلس أن حكومته "ملتزمة تماماً بمنح المواطنين الفرصة للتعبير سلمياً عن آرائهم"، إلا أنها تتصرف "لحماية حياة الناس والممتلكات العامة ضد التخريب وإشعال الحرائق وضد جميع أشكال العنف التي يرتكبها بعض المتظاهرين".

اقرأ المزيد:

تجدد التظاهرات في السودان

#أخبار عربية #السودان #احتجاجات

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...