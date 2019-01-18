ارتفاع عدد القتلى في مظاهرات السودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

ارتفع عدد قتلى المظاهرات في السودان إلى 3 أشخاص، في ظل تجدد المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم.



يتزامن ذلك مع دعوات سودانية متعددة للتظاهر تحت شعار "موكب التنحي"، لمطالبة الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي من منصبه.



وواجه السودان دعوات من دول غربية في مجلس الأمن الدولي، الخميس، لاحترام حقوق المتظاهرين والتحقيق في العنف الذي أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.

ويلتقي المجلس لبحث الوضع في إقليم دارفور المضطرب، إلا أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول أثارت مخاوف جدية بشأن العنف ضد المتظاهرين.

من جهته، أكد السفير السوداني، عمر دهب فضل محمد، للمجلس أن حكومته "ملتزمة تماماً بمنح المواطنين الفرصة للتعبير سلمياً عن آرائهم"، إلا أنها تتصرف "لحماية حياة الناس والممتلكات العامة ضد التخريب وإشعال الحرائق وضد جميع أشكال العنف التي يرتكبها بعض المتظاهرين".

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