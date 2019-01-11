مصرع وزير صحة داعش بغارة للتحالف في سوريا

أخبار الآن| دير الزور - سوريا - (غرفة الأخبار)

قتل ما يسمى بوزير صحة داعش العام بقصف جوي لطائرات التحالف استهدف مقرا تابعا للتنظيم في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي.

وقال مصدر عسكري لمراسل أخبار الآن ان القصف استهدف مستشفى ميداني في اطراف البلدة قتل فيه اكثر من15 طبيبا ومصاب يعالجه التنظيم داخل الموقع واكد المصدر ان من بين قتلى تنظيم داعش موفق عسكر وزير عام صحة داعش في سوريا الملقب ابو عبد القادر الطبيب من قيادات الخط الاول في صفوف تنظيم داعش ومن المقربين لابو بكر البغدادي شخصيآ.

وموفق عسكر محمد الملقب بابو عبدالقادر الطبيب من مواليد 1972 بلدة غرانيج وخريج كلية الطب جامعة لندن عمل مدرسا في كلية الطب جامعة دير الزور وكان من افضل واشهر الاطباء في المحافظة.

بايع موفق تنظيم داعش عام 2013 في محافظة الرقة بصفته طبيب. بعد احتلال التنظيم ريف دير الزور.

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