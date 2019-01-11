برلين تحقق في أمر ألماني رحلته القاهرة للاشتباه بتطرفه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أكدت النيابة العامة في ألمانيا، اليوم الجمعة، أنها تحقق في أمر مواطن الماني، أوقفته القاهرة ثم رحّلته بعد توافر معلومات لها، عن محاولته الانضمام "للعناصر الارهابية في سيناء".

وقالت النيابة الألمانية لوكالة فرانس برس، إنه "استنادا إلى المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام المصرية، تقوم النيابة، بالتحقيق في ما إذا كانت هناك أي مؤشرات الى ارتكاب جرائم جنائية".



وكانت السلطات المصرية أوقفت ألمانيين، بعدما اشتبهت في عزمهما على الانضمام إلى تنظيم داعش في سيناء، ورحّلت أحدهما، بحسب ما قال مسؤول أمني مصري لفرانس برس الجمعة.

ويشهد شمال ووسط شبه جزيرة سيناء المصرية مواجهات دامية بين قوات الأمن وعناصر الفرع المصري لتنظيم داعش.

وكانت مواقع أخبارية ألمانية تحدثت مطلع الشهر الجاري عن فقدان ألمانيين منذ وصولهما إلى مصر في منتصف ونهاية كانون الأول/ديسمبر.

وكانت مصادر أمنية مصرية نفت لفرانس برس قبل أيام توقيف هذين الشخصين.

وفي تصريحات الجمعة، قال مسؤول أمني لفرانس برس إن السلطات "رحّلت شابا ألمانيا من أصل مصري (23 عاما)، إلى خارج البلاد ، عقب ضبطه حال وصوله الى مصر قادما من السعودية عبر ميناء القاهرة الجوي".

وأضاف أن الشاب الذي تم ترحيله هو "طالب في الجامعة الإسلامية في السعودية، تم احتجازه منذ أيام عدة حال وصوله الى البلاد وتوافر معلومات أنه يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية الداعشية الموجودة في سيناء".

كذلك، اوضح أن السلطات المصرية "احتجزت المانيا آخر من أصل مصري (18 عاما) قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، وعثرت في حوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء".

وتابع "بعد الاطلاع على موقفه، تبين اقتناعه بمفاهيم تنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك، وقدومه إلى مصر بغرض الانضمام إلى صفوف العناصر الإرهابية في شمال سيناء".

وأشار إلى أنه "يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه تمهيدا لترحيله إلى بلد الجنسية".

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن الشخص الأول عاد إلى البلاد ليل الخميس، لافتا الى أن السفارة الألمانية في القاهرة تلقت تأكيدا أن الآخر محتجزً وتحاول البعثة الدبلوماسية الوصول اليه.

وتبنى الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) عددا كبيرا من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين المصريين.

ويواصل الجيش المصري حملة عسكرية شاملة بدأها في شباط/فبراير 2018 للتصدي للمتطرفين، وأسفرت حتى الان، بحسب أرقام الجيش، عن مقتل نحو 500 إرهابي وما يزيد على 30 عسكريا.



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