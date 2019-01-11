الثلوج تغلق عشرات الطرق في الجزائر

... فيل يتحدى الاعاقه استطاع فيل التغلب على اعاقته و المشي رغم رجله المقطوعه

... الجيش الحر يقتحم الفرقة 17 في الرقة كانت الفرقة السابعة عشر التابعة لقوات النظام في الرقة، تمثل الملاذ للجنود ورجال الأمن الذين هربوا من كل الثكنات العسكرية والمفارز الأمنية،

... فيديو: هكذا ينظف عمال "كنتاكي" الدجاج! بالتأكيد يسحرك طعم دجاج "كنتاكي"، كما تطرح تساؤلات على سر البهارات الموضوعة عليها، لكن طبعا لاتتوصل الى أجوبة مقنعة نظرا للسرية التي تحيط بالخلطات

... القوات الأمريكية لن تنسحب حالياً من قاعدة التنف السورية كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية لن تنسحب من قاعدة التنف العسكرية بسوريا في الوقت الحالي

... السعودية: عملية القطيف انتهت بقتل 6 إرهابيين أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الأربعاء، عن تمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إرهابي، بعد شنها عملية استباقية أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين واعتقال آخر في القطيف