الثلوج تغلق عشرات الطرق في الجزائر
أخبار الآن | دبي - الإمارت العربية المتحدة - (وكالات)
تدخلت مفارز الجيش على مستوى المناطق المعزولة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة منذ الساعات الأولى من الصباح.
وقامت مفارز للجيش الوطني الشعبي الجزائري بكل من ولاية البويرة على مستوى الجباحية و سوق الخميس وبولاية جيجل، بفتح الطرقات والمسالك وتقديم المساعدة للمواطنين مما سمح بعودة حركة بالمرور بصفة عادية.
العمليات جاءت تبعا للتقلبات الجوية التي تعرفها المناطق الشمالية المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج.
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