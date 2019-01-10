لحظة وقوع الهجوم الذي استهدف قاعدة العند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

وثق مقطع فيديو عن تلفزيون اليمن لحظة استهداف طائرة من دون طيار، تابعة لميليشيات الحوثي عرضا عسكريا في قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل جنود وإصابة قياديين في الجيش الوطني اليمني.

وقتل في التفجير 6 جنود من المرافقين للقيادات العسكرية، فيما أصيب رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن عبد الله النخعي، ومحافظ لحج أحمد عبد الله التركي، والعميد الركن ثابت جواس، بالإضافة إلى الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب.

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