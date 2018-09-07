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روحاني يرفض سحب القوات الإيرانية من سوريا

أخبار الآن | طهران - إيران (وكالات)

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني سحب القوات الإيرانية والميليشيات المدعموة منها من من سوريا , جاء موقف روحاني خلال كلمته في القمة الثلاثية التي عقدت حول إدلب في طهران.

و قال روحاني خلال القمة التي يشارك فيها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان , قال إن الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي بطلب من النظام السوري , مضيفاً أن الوجود الأمريكي في سوريا غير شرعي على حد وصفه.

و عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي طالب فيها إيران بتغيير سلبوكها في المنطقة وسحب جميع قواتها من سوريا بأكملها , رفض المسؤولون الإيرانيون فكرة أن يطلب منهم سحب قواتهم بطلب وقوة خارجية ، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أكثر مباشرة فيما يتعلق بسحب القوات من سوريا , وقال قاسمي "ما دام الأمر ضروريًا ، ويبقى خطر الإرهاب في سوريا والحكومة السورية تريدنا ، ستبقى القوات الإيرانية في سوريا".

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