ظريف والمعلم بحثا الإجتماع الثلاثي في طهران حول سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم طلب أن تواصل إيران دعمها لسوريا خلال إجتماعه في دمشق الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.



مصادر إيرانية ذكرت أن ظريف والمعلم بحثا في دمشق التحضير لإجتماع يعقد في السابع من أيلول / سبتمبر بين إيران وتركيا وروسيا بشأن مواجهة المسلحين في إدلب.

و نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن طريف قوله إنه "يجب الحفاظ على جميع الأراضي السورية ويجب أن تبدأ جميع الطوائف والمجموعات جولة إعادة البناء بشكل جماعي وأن يعود النازحون إلى ديارهم".

كما نقلت وكالات أنباء إيرانية عن ظريف قوله ”يجب تطهير الأجزاء المتبقية في إدلب من الإرهابيين الباقين ويجب أن تعود المنطقة تحت سيطرة الشعب السوري".

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و أفادت وكالات أنباء إيرانية بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني حسن روحاني بنظيريه الروسي والتركي في إيران , في حين قال الكرملين إن الاجتماع الثلاثي سيعقد في طهران في السابع من أيلول / سبتمبر الجاري.

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، قد كشف سابقا أن إيران تقوم بتطوير ترسانتها للصواريخ طويلة المدى، تحت غطاء برنامج للفضاء.

وأكد المركز أن طهران بالإضافة إلى تطوير قدراتها في هذا المجال، قد أنشأت أيضاً مركزاً لإنتاج وصيانة الصواريخ لجماعاتها بالوكالة والميليشيات الموالية التي تقاتل بالنيابة عنها في سوريا واليمن.

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وأشار تقرير المركز إلى أن صواريخ إيران مصممة في الغالب على نمط الصواريخ الروسية والكورية الشمالية، وبعضها مطورة من صواريخ كورية شمالية المأخوذة أيضاً من تصميم الصواريخ الروسية.

وشدد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهو أحد المراكز في العالم الذي يتابع قدرات طهران الصاروخية إن إيران تملك أكبر ترسانة للصواريخ في الشرق الأوسط، تشمل الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى إلى صواريخ كروز التي تصل إلى جنوب شرق أوروبا.

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