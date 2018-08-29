خامنئي: مستعدون للتخلي عن الاتفاق النووي إذا لزم الأمر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي أن إيران يجب أن تكون مستعدة للانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا لم يعد يحفظ لها مصالحها الوطنية. و ذكر خامنئي أن المحادثات يجب أن تستمر مع أوروبا برغم الإنسحاب الأميركي, لكن إيران يجب أن لا تعلق الأمل على الاوروبيين في قضايا مثل الاتفاق النووي أو الاقتصاد و يجب النظر الى وعودهم بتشكيك.

و تابع خامنئي "بالطبع، إذا وصلنا الى خلاصة مفادها أنه لم يعد يحفظ مصالحنا القومية، سنتخلى عنه".

والاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 إنسحبت منه الادارة الاميركية في أيار/مايو وأعادت فرض العقوبات ضد طهران. وأضاف خامنئي خلال لقاء مع الحكومة الايرانية "أن الاتفاق النووي "ليس الغاية، إنه مجرد وسيلة".

و كرر خامنئي القول أن "إيران لن تخوض أي مفاوضات مع إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب برغم عرض ترامب إجراء محادثات غير مشروطة". وقال "إن الاميركيين يريدون القول إنه بإمكانهم حمل أي كان، حتى إيران إلى طاولة المفاوضات , لكن كما قلت بالتفصيل في السابق، لن تجري معهم أي مفاوضات".

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