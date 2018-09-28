غريفث يعلن فتح مطار صنعاء الأسبوع المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إنه يتطلع ”للإعلان عن إعادة فتح مطار صنعاء الأسبوع المقبل“.



وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات، التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء حرب اليمن المستمرة منذ ثلاث سنوات، في السادس من سبتمبر أيلول لكن لم يحضر سوى ممثلي حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأحرزت قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي تقدما في عدد من المحافظات.

وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى من ميليشات الحوثي، من بينهم قيادي ميداني، إثر هجوم للمقاومة الوطنية المنضوية في قوات المقاومة المشتركة، في مديرية بيت الفقية جنوبي محافظة الحديدة.

وقُتل القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي محمد الجوفي، الخميس، في معارك مع القوات المشتركة بمحيط مدينة الحديدة.

وقالت المصادر إن الجوفي لقي حتفه مع عبد الكريم إبراهيم علي الريمي، وهو متخصص في تفكيك وإعادة تركيب الصواريخ ونقلها وتمويهها، بالإضافة إلى خمسة آخرين من مرافقيهم.

ونفذت قوات المقاومة هجوما كبيرا على جيوب المتمردين في مزارع الجاح الأسفل، وتمكنت من تطهيرها بعد معارك مع الحوثيين خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وكانت جيوب المتمردين في الجاح الأسفل تنفذ هجمات وتسللات إلى الخط الساحلي وتقوم بزرع العبوات الناسفة، أو استهداف عربات القوات المشتركة، في مساع حثيثة لقطع الخط الذي تمر عبره تعزيزات القوات المشتركة إلى أطراف مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي.

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