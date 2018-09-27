الجيش اليمني يهاجم مواقع الحوثيين بتعز

أخبار الآن | تعز - اليمن - (وكالات)

شنّ الجيش اليمني هجمات ضد مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة تعز، في الوقت الذي رد الانقلابيون بقصف منازل المدنيين.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية، عن مصدر ميداني أن عناصر من المليشيا الحوثية، حاولت التسلل إلى محيط جبل قهبان وقرية القوز جنوب مديرية مقبنة، غربي تعز.

وأضاف أن "قوات الجيش اليمني باغتت المليشيا الحوثية بهجوم مفاجئ، قبل أن تبدأ محاولتها في التسلل، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر في الأرواح".

وأفاد المصدر بأن "مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، لجأت إلى قصف قرى المدنيين في عزلة اليمن، ما تسبب في وقوع أضرار مادية جسمية في منازل السكان".

وكانت قوات الجيش اليمني تمكنت مؤخرا من تكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة بعدة جبهات في محافظة تعز، وذلك بإسناد من التحالف العربي.

ويسقط بشكل شبه يومي قتلى وجرحى من عناصر المليشيا الحوثية بنيران الجيش اليمني أو طيران التحالف العربي في عدة جبهات باليمن، في ظل انهيار كبير في صفوف الانقلابيين.

مصدر الصورة: Getty Images Europe