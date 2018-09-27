حريق في مقر تحت الإنشاء لبنك في الكويت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال بنك الكويت الوطني إن حريقاً اندلع اليوم في جزء من مقره الجديد قيد الإنشاء بالعاصمة، وإن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماده.

وأوضح مدير البنك أنه تم إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات

ووجه البنك في تغريدة أخرى الشكر للإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة "على سرعة الاستجابة لإطفاء الحريق الذي اندلع في أحد مرافق قيد الإنشاء في مبنى بنك الكويت الوطني الجديد، ولعملائنا ومتابعينا الكرام على حرصهم على سلامة الجميع".

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