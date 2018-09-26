إجلاء المئات وإغلاق مطار بسبب حريق غابات في إيطاليا

أخبار الآن | روما - إيطاليا (رويترز)

أمرت السلطات الإيطالية مئات السكان بمغادرة منازلهم وأغلقت مطار بيزا، يوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق هائل اجتاح تِلالا تغطيها الأشجار في إقليم توسكاني بوسط البلاد، وقالت السلطات المحلية إنها أمرت نحو 700 شخص بمغادرة منازلهم كإجراء احترازي في بلدتي كالتشي وفيكوبيسانو، وأغلـَقت كل المدارس في المنطقة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وعبر مسؤولون عن اعتقادهم بأن الحريق الذي انطلقت شرارته الأولى في وقت متأخر من مساء الاثنين كان نتيجة عمل متعمد في منطقة مونتي ماريو التي تقع بين مدينتي بيزا ولوكا في توسكاني، وأتى الحريق على نحو 1500 فدان من الغابات، وغطت سحابة سوداء ضخمة سماء بيزا، وقال مطار المدينة إنه سيعلق الرحلات الجوية التجارية حتى الساعة 7.40 مساء ”لمساعدة فرق الإطفاء المشاركة في جهود مكافحة الحرائق"..

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