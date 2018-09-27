تحرير الشام تتأهب لمغادرة إدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف أفراد من المعارضة السورية عن ثقتها المتزايدة في أن الجماعات المتطرفة ستلتزم بشرط مغادرة المنطقة منزوعة السلاح وذلك بحلول منتصف أكتوبر .

وقال مسؤول كبير بالمعارضة السورية إن هيئة تحرير الشام ستلتزم ببنود اتفاق من أجل الخروج من المنطقة منزوعة السلاح ..

في المقابل، لا تزال هيئة تحرير الشام ملتزمة بالصمت حتى الآن، ولم يتضح موقفها بعد من الاتفاق، على الرغم من أن موقفها قد يلعب دورا حاسما في نجاحه.

إلى ذلك، ذكر مصدر من المخابرات بالمنطقة أن المتطرفين يخففون من حدة موقفهم لتجنب قتال طاحن مع المعارضة المعتدلة، يمكن أن يدمر الاتفاق ويسمح النظام السوري وحليفته روسيا بالمضي في الحملة التي كانا يعتزمان تنفيذها.

مصدر الصورة: getty | Anadolu

اقرأ أيضا:

5 دول عربية تبحث مع دي ميستورا الملف السوري