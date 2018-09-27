بوتفليقة يترأس جلسة لمجلس الوزراء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) الأربعاء ثالث مجلس للوزراء هذا العام، بحسب مشاهد عرضها التلفزيون الرسمي.

وعرض التلفزيون في نشرته المسائية لقطات تظهر بوتفليقة جالسا على رأس الطاولة ويتصفح وثائق قبل بدء الجلسة ويحيط به الوزراء.

وتعرض الرئيس الجزائري لجلطة دماغية في 2013 وبات ظهوره العلني نادرا.

وظهر آخر مرة مستقبلا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

وقبل أقل من سنة على الانتخابات المقررة في نيسان/أبريل 2019، صدرت عدة دعوات من أنصار بوتفليقة تناشده الترشح لولاية خامسة، علما بأنه يحكم البلاد منذ عام 1999.

ورغم أن الرئيس الجزائري لم يعلن بعد ما إذا كان يعتزم الترشّح، فإن العديد من المراقبين يرجحون فرضية ترشحه.

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