إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس بعد إغلاقه بسبب اشتباكات

أخبار الآن| طرابلس- ليبيا (رويترز)

قالت إدارة مطار معيتيقة في طرابلس إن المطار، وهو الوحيد العامل في العاصمة الليبية، سيعيد فتح مجاله الجوي بعد ظهر يوم الأربعاء بعدما أدت اشتباكات بين فصائل متناحرة إلى إغلاقه قبل أسبوعين.

وأغلق مطار معيتيقة بعد إطلاق صواريخ صوبه. وجرى تحويل رحلات الطيران إلى مطار مصراتة على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس.

وقالت الإدارة ”من المتوقع أن تباشر الشركات الناقلة رحلاتها مع بداية الأسبوع القادم“.

وأغلق المطار، وهو قاعدة عسكرية أمريكية سابقة، مرتين هذا الشهر بسبب القصف العشوائي لكن لم ترد أنباء عن تعرضه لأضرار جسيمة.

وقتل 115 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 380 شخصا في القتال بين اللواء السابع أو الكانيات في بلدة ترهونة الواقعة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس وكتيبة ثوار طرابلس ولواء النواصي وهما من أكبر الجماعات المسلحة في العاصمة.

وتدير حكومة مدعومة من الأمم المتحدة، وتساندها بالأساس جماعات مسلحة، طرابلس وغرب ليبيا في حين تسيطر حكومة منافسة على الشرق. وتمزق الاضطرابات البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

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