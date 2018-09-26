ماذا دار بين العاهل السعودي وكابتن قطار الحرمين؟

أخبار الآن | السعودية - (وكالات)

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جدة الثلاثاء، مشروع قطار الحرمين السريع الذي سينقل 60 مليون راكب سنويا.

ويعد قطار الحرمين أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كلم، بخط مزدوج يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم / الساعة.

الكابتن عبدالله عبدالمعين الأحمدي لم يكن يدري أنه سيكون كابتن رحلة الملك سلمان أثناء تدشين قطار الحرمين، في الرحلة الافتتاحية بين جدة والمدينة المنورة.

الأحمدي قال إنه توج تدريبه لخمس سنوات متواصلة موزعة بين السعودية وإسبانيا، بقيادة الرحلة التي أقلت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نحو المدينة المنورة.

وصل خادم الحرمين الشريفين مفتتحاً المشروع ، وقال للكابتن الأحمدي إنه وأمثاله من الشباب السعودي المدرب في شتى المجالات فخر هذه البلاد وعزها.

في ختام الرحلة، حرص الكابتن عبدالله الأحمدي على أن يلتقط صورة تذكارية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ليعبر عن اعتزازه بهذه الرحلة التاريخية في حضور خادم الحرمين، الذي شجعه ودعا له بالتوفيق.

بينما وقف وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، بفخر مع كابتن القطار في الصورة التذكارية مع العاهل السعودي ، وهو يفتخر بوجود أول دفعة من السعوديين في قيادة القطار.

فيما عدّ رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، ذلك مفخرة للشباب السعودي في تحقيق طموحاتهم، في وجود تشجيع ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في كافة المشاريع السعودية التي تنطلق بأيدٍ سعودية مدربة.

ووصف الأحمدي مشاعره قائلا إنه يشعر بالفخر والاعتزاز ككابتن لهذه الرحلة التاريخية، والتي تحققت له ولزملائه أن يكون طاقماً سعودياً يشرف على هذه الرحلة.

وقال الأحمدي: "تحركنا من جدة نحو المحطة الأولى في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وكانت السرعة 200 كلم في الساعة، لنواصل الرحلة نحو المدينة المنورة بسرعة 300 كلم في الساعة، واستغرقت الرحلة 1.42 دقيقة".

وأوضح أن قيادة القطار الكهربائي السريع ليست صعبة، ولكنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الكابتن في تحقيق السلامة لجميع الركاب، وكشف أنه أجرى دورات تدريبية استمرت لمدة أكثر 5 سنوات على قيادة مثل هذه القطارات.

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