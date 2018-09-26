السعودية ترحب برغبة ألمانيا بفتح صفحة جديدة في العلاقات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رحبت المملكة العربية السعودية بتصريح وزير الخارجية الألماني وما أبداه من رغبة في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات.

وأكدت المملكة على عمق العلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا كونها علاقة تاريخية وهامة لكلا البلدين اللذين لهما دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقه والعالم، إضافة إلى دورهما الرئيسي في الاقتصاد العالمي.

ووجه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، دعوة إلى نظيره الألماني لزيارة المملكة في أقرب فرصة للبدء بمرحلة جديدة من التعاون الوثيق على كافة الاصعدة بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد عبرت عن أسفها، لما شهدته العلاقات مع السعودية من سوء فهم في الأشهر الأخيرة، متطلعة إلى أن يتجاوز البلدين ذلك، بحكم العلاقة القوية والاستراتيجية التي تربط بينهما.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان صادرٍ عن وزير الخارجية الألماني، بأنه كان يجب عليها أن تكون أكثر وضوحًا في تواصلها مع الجانب السعودي من أجل تجنب سوء فهم كهذا.

وشددت خارجية ألمانيا على رغبة برلين القوية للتعاون بشكل وثيق مع المملكة لتجاوز سوء الفهم بين البلدين، وتكثيف الحوارات بين الجانبين حول مواضيع عدة ومختلفة، مشيدة بالدور البالغ الأهمية الذي تلعبه المملكة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت الخارجية الألمانية أنها ستبذل قصارى جهدها بهدف أن تكون الشراكة مع السعودية أقوى من ذي قبل، للتباحث حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية، مشيرة إلى أن تحسين العلاقة مع المملكة سيخدم مصلحة البلدين والشعبين على حد سواء.





اقرأ أيضا:

اجتماع دولي لمواجهة انشطة إيران