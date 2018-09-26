اجتماع دولي لمواجهة انشطة إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شارك وزراء خارجية ومسؤولين من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات واليمن وعدد من الدول، في اجتماع دولي بشأن إيران، عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن إيران تدعم الإرهاب وليس فقط حزب الله وإنما القاعدة ايضا التي كانت تتنقل بحرية في سوريا وتعمل على زعزعة استقرار أفغانستان وباكستان"، مضيفا إن النظام الإيراني استخدم سوريا كبوابة لميليشيات حزب الله الإرهابية.

كما أكد السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، على ضرورة منع تكرار سيناريو حزب الله اللبناني في اليمن، مشيرا إلى محاولات إيران المستمرة لإفشال مساعي حل الأزمة اليمنية، قائلا إن جنيف لم تشهد حضور أي مسؤول حوثي في المشاورات التي دعت إليها الأمم المتحدة، مرجعا ذلك إلى النفوذ الإيراني على الحوثيين.

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