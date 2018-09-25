بومبيو: التحالف العربي يتجنب المدنيين في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صادق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على أن حكومتي السعودية والإمارات تتخذان خطوات مهمة لخفض المخاطر على المدنيين، والبنى التحتية المدنية خلال العمليات العسكرية في اليمن.

وقد شرح مسؤول أمريكي عن المصادقة التي جاءت بناء على أن التحالف يقوم بجهد على ثلاثة أصعدة، الأول دبلوماسي والثاني إنساني والثالث تحاشي وقوع الضحايا بين المدنيين.

وتابع الأميركيون خلال الأشهر الماضية مواقف التحالف من اليمن وفي اليمن، وسجّلوا بإيجابية أن التحالف أيّد ذهاب الأطراف إلى طاولة المفاوضات في جنيف، كما أن السعودية والإمارات تتحمّلان أعباء كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى اليمن، كما وضعت المملكة العربية السعودية وديعة ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني لمساعدة الاقتصاد المنهار.

بالإضافة إلى كل ذلك، اعتبرت دوائر وزارة الخارجية الأميركية أن إعلان السعودية أن الغارة على صعدة منذ أسابيع ربما حصل فيها خطأ، وستحقق فيما حصل وتعيد النظر في قواعد الاشتباك، يعكس شفافية في الموقف السعودي ويطمئن الأميركيين أن السعودية ودول التحالف تقوم بالجهد المطلوب لتحاشي وقوع الضحايا.

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