مصر تقاضي عددا من عناصر تنظيم الإخوان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قضت محكمة مصرية، بالسجن المؤبد بحق مرشد تنظيم الإخوان و64 آخرين لإدانتهم بارتكاب حوادث عنف وقتل بالمنيا عام 2013، عقب فض اعتصام رابعة.

وسبق للنيابة العامة، أن أحالت المتهمين في القضية، إلى محكمة جنايات المنيا، بعدما أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه وارتكابهم لجرائم قتل عمدا مع سبق الإصرار.

كما وجهت لهم تهما بتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، وغيرهم، ارتكبوا تلك الجرائم، انتقاما من قيام أجهزة الدولة بفض الاعتصامين المسلحين برابعة والنهضة، وذلك وفق مخطط محكم أعدته قيادات التنظيم.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة أدلة دامغة ومتعددة تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة تظهر وقائع القتل والتخريب والعنف وشهادة الشهود إلى جانب التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية.

ويأتي الحكم بعد حكم محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 عنصرا من تنظيم الإخوان بينهم 4 قياديين، في قضية فض اعتصام رابعة عام 2013.

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