المصائب تلاحق سعد لمجرد.. ورد فعل عنيف من خطيبته فضحت قصتهما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت خطيبة المغني المغربي سعد لمجرد التونسية الجنسية الانفصال عنه لسوء سلوكه وخياناته المتكررة، فيما قررت إذاعة مغربية وقف أغانيه استجابة لطلب الكثير من المستمعات.

وازدادت المتاعب التي تلاحق لمجرد، البالغ من العمر33 عامًا، بعد أن أعلنت محكمة فرنسية، عن قرار قضائي بسجنه بتهمة الاغتصاب، بعد مرور أسبوعين من التحقيقات حول تهمة الاغتصاب الثانية التي يلاحق فيها.

ونقلت صحيفة ” الصريح” التونسيّة ، عن إعلاميّ مغربي خبر انفصال الفنان المغربي سعد لمجرد عن خطيبته التونسيّة منذ 3 أشهر بطلب منها بسبب خلافات لسوء سلوكه وخياناته المتكررة.

ورغم التكتّم الشديد للمجرّد على أسرار حياته الخاصة، صرّحت وكيلة أعمال الفنان المغربي، إيمان الخميسي، في وقت سابق لإذاعة “جوهرة إف إم” التونسيّة أنّ لمجرد على علاقة بفتاة تونسية منذ فترة، وأنها غالبًا ستكون زوجته المستقبليّة.

وتعرّف لمجرد على صديقته التي تسكن بالعاصمة البريطانية لندن خلال إحدى الحفلات الصيفيّة التي أحياها بتونس.

وكشفت مصادر مقربة من لمجرّد أن والدي الفتاة لم يقبلا بهذه العلاقة في بداية الأمر قبل أن يرضخا في النهاية بعد تشبث “المعلّم” وصديقته بعلاقتهما، كما أنّ الفنانة المغربيّة نزهة الركراكي كانت تفضل أن يختار ابنها مغربية زوجة له إلا أنها تحت إصراره تقبلت الأمر.

وسبق للمجرد ، وهو أول فنان عربي يصل إلى مليار مشاهدة على قناته في يوتيوب، أن خاض تجربة الزواج بعد ان ارتبط بزوجته الأولى “ثمين” خلال إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي رافقته خلال مشاركته في برنامج “سوبر ستار” سنة 2007، قبل أن يتم الطلاق بينهما.

وقررت النيابة العامة الفرنسية، نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، توقيف النجم المغربي بمركز الدرك في سان تروبيه، بعدما تقدمت امرأة ببلاغ ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيًا.

إذاعة مغربية توقف أغاني لمجرد

وكأن المصائب لا تأتي فرادى؛ قررت إدارة إذاعة “هيت راديو” المغربية التوقف عن تقديم أغاني سعد لمجرد استجابة لطلب الكثير من المستمعات.

وذكر موقع “كود” على لسان مسؤول في الإذاعة أجرى معه الموقع اتصالًا هاتفيًا، أن القرار ليس رسميًا، وإنما ستتوقف الإذاعة عن بث أغاني الفنان المتهم بالاغتصاب خلال الأيام المقبلة، استجابة لاتصالات وردت عليها من طرف مستمعات، أكدن أنهن عشن مواقف تحرش أو ما شابه مع سعد لمجرد حسب ادعائهن.

وأضاف المصدر “نحن إذاعة تصغي لمستمعيها، لذا من الضروري اتخاذ قرار يستجيب لهم، وهذه أمور تحصل، فقد منعت أغاني العديد من الفنانين الكبار بسبب فضيحة ما”.

وتابع “نحن لا ندينه فذلك عمل المحكمة، ونحترم طبعًا قرينة البراءة”.

ودشنت عدد من المدونات المغربيات يوم أمس الثلاثاء على “تويتر” حملة للمطالبة بوقف بث أغاني لمجرد، بعدما قرر القضاء الفرنسي متابعته في حالة اعتقال بتهمة الاغتصاب، ونشرن هاشتاغ “ماساكتاش” بمعنى لن أصمت.

وقامت “لورا بريول” الفتاة التي اتهمت المغني المغربي في قضية الاغتصاب الأولى ، بالتعبير عن سعادتها لاعتقاله على ذمة قضية جديدة، وشكرت في تغريدة نشرتها صاحبات هاشتاغ “ماساكتاش”، وللمقاطعين ولرسائل الدعم وأيضًا العدالة الفرنسية .

أما والد الفنان سعد لمجرد فنشر على فيسبوك :”اللهم جد علينا بالفرج القريب، وعودة ابننا إلى أحضاننا”.

وفي تعليق له على التطور الجديد في الملف، أكد جان مارك فديدا، محامي المطرب المغربي، أن قرار المحكمة باعتقال موكله “مخيب للآمال ومجحف”.

وأضاف أن الأدلة التي قدمت للمحكمة غير حاسمة وغير كافية لاتهام لمجرد بالاغتصاب، مشيرًا إلى أنه سيسعى بكل ما يملك لإثبات براءة ابنه لمجرد ونيله الحرية.

وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد كشفت، أن قاضي الحريات الذي مثل أمامه سعد أمس الثلاثاء بمدينة “دراغينيو”، قرر متابعته في حالة اعتقال.

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