النظام السوري ينفي استهداف مطار المزة ويوضح أسباب الانفجار

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت وكالة الانباء الرسمية التابعة للنظام السوري "سانا" إن مصدر الانفجار الذي حدث في مطار المزة العسكري سببه تماس كهربائي وليس غارة اسرائيلية.

ونفى مصدر عسكري للوكالة تعرض المطار لأي هجوم إسرائيلي موضحا إن الانفجارات كانت بمستودع للذخيرة قرب المطار تسبب به ماس كهربائي.



وجاء ذلك بعد بعد تناقل وسائل اعلام انباء عن استهداف المطار بغارات اسرائيلية .

كما قال مسؤول في قوات موالية للنظام إن الانفجارات سببها هجوم صاروخي استهدف القاعدة وإن نظم الدفاعات الجوية للنظام السوري ترد على الهجوم.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال ايضا إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية وإنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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