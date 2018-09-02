الشباب الصومالية تتبنى تفجير مركز ناحية "هولوداغ"

أخبار الآن | مقديشو - الصومال - (رويترز)

تبنت الشباب الصومالية التفجير الانتحاري الذي استهدف مركز ناحية هولوداغ وسط العاصمة مقديشو .. حيث أدى إلى قتل أربعة أشخاص بينهم الانتحاري ..ووفق الناطق باسم بلدية العاصمة فإن التفجير كان قويا نتج عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اصطدمت بواجهة مركز "مقر" ناحية هولوداغ ، أسفرت عن خسائر مادية كبيرة حيث دمر واجهة المركز إلى جانب عدد من المباني القريبة منه.

من جهتها تبنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري دون الإفصاح عن الخسائر التي ترتبت عن الهجوم وذلك في موقع صومال ميمو المحسوب عليها، ويعاني الصومال هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلًا، و2507 مصابا، خلال الفترة بين يناير 2016، و14 أكتوبر 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة..

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